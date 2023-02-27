Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась мнением о Наталье Непряевой.

«Наталья Непряева — потрясающая лыжница, настоящий чемпион и пример в самых разных категориях, от техники до умения терпеть. Уверена, что именно она сейчас сильнейшая лыжница в мире.

Чтобы её обыграть на главном старте, недостаточно просто отлично подготовиться, нужно рискнуть в подготовке. Для меня сейчас нет особой разницы — быть второй или 22-й. Моя цель, мой стимул — обыграть Наталью на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете лыжных лет», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

25 февраля Степанова заняла 11-е место в скиатлоне, а Непряева выиграла гонку.

Ранее Степанова высказала мнение о российской и зарубежной журналистике.