Узнать больше

Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась мнением о Наталье Непряевой.
Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Наталья Непряева — потрясающая лыжница, настоящий чемпион и пример в самых разных категориях, от техники до умения терпеть. Уверена, что именно она сейчас сильнейшая лыжница в мире.

Чтобы её обыграть на главном старте, недостаточно просто отлично подготовиться, нужно рискнуть в подготовке. Для меня сейчас нет особой разницы — быть второй или 22-й. Моя цель, мой стимул — обыграть Наталью на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете лыжных лет», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

25 февраля Степанова заняла 11-е место в скиатлоне, а Непряева выиграла гонку.

Ранее Степанова высказала мнение о российской и зарубежной журналистике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить