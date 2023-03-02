Сорин: лыжницы из Санкт-Петербурга не были фаворитками в эстафете
- РИА Новости
- © Роман Кручинин
«Я ждал интересной и увлекательной гонки. Всё так и получилось, даже более интересно, чем я ожидал. Результат непредсказуемый. Девочки из Санкт-Петербурга не были фаворитками. Они даже сами не верили в это, поэтому сейчас очень рады», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.
На второй позиции финишировали лыжницы из сборной Татарстана — 1. Третья — команда Москвы.
Ранее Вероника Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе.