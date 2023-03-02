Сорин: лыжницы из Санкт-Петербурга не были фаворитками в эстафете

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на победу команды Санкт-Петербурга в женской эстафете на «Чемпионских высотах».

«Я ждал интересной и увлекательной гонки. Всё так и получилось, даже более интересно, чем я ожидал. Результат непредсказуемый. Девочки из Санкт-Петербурга не были фаворитками. Они даже сами не верили в это, поэтому сейчас очень рады», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.

На второй позиции финишировали лыжницы из сборной Татарстана — 1. Третья — команда Москвы.

Ранее Вероника Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе.