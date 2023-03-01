«Пришлось терпеть»: как Большунов с трудом победил Червоткина, а Якимушкин вырвал бронзу у Мальцева в коньковой разделке

Александр Большунов стал победителем гонки с раздельного старта на 15 км свободным стилем на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Второе место занял Алексей Червоткин. Он уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону всего шесть секунд, хотя сам изначально не рассчитывал попасть на пьедестал почёта. Драматично завершилась борьба за бронзу. Иван Якимушкин опередил Артёма Мальцева на 0,1 секунды. При этом за 1 км до финиша он занимал лишь шестую позицию. Как отметил спортсмен, ему помог командный спринт, во время которого удалось хорошо изучить трассу.

В Архангельской области продолжается турнир «Чемпионские высоты». В среду лыжники приняли участие в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем и устроили увлекательную борьбу: первое и шестое места разделили всего 25 секунд.

Спортсменам в этот раз предстояло преодолеть три круга с затяжным подъёмом в начале и спуском с большим количеством поворотов, что доставляло значительные неудобства и не давало возможности перевести дух. Как отметил Иван Якимушкин, на второй части дистанции легко можно было растерять всё преимущество, полученное за счёт активной работы в гору.

В самой невыгодной ситуации оказался Сергей Устюгов. Он первым из числа лидеров вышел на трассу, получив 27-й стартовый номер. Поэтому именно время олимпийского чемпиона стало главным ориентиром для претендентов на медали.

Представитель ХМАО в итоге оказался только шестым. От места в тройке его отделили всего пять секунд. Впрочем, и этим результатом спортсмен остался доволен. Как отметил Александр, гонка далась ему достаточно сложно, поскольку за неделю успела накопиться усталость.

«Надоело уже тут, домой охота (улыбается). Сегодня лениво как-то. Если на предыдущие старты настраивался, то тут встал и подумал, что как-то мне грустно. Это выгорание, долго готовился, неплохо сбегал остальные гонки», — признался лыжник в интервью «Чемпионату».

Показать хорошее время Устюгову помог в том числе Алексей Червоткин, который оказался на дистанции, когда Сергей завершал свой третий круг. Спортсмены работали в паре, давая друг другу отдохнуть.

«Лёха мне подсобил маленько, я держался за ним и потом пытался выдать финишную часть. Надо было ему чуть пораньше меня догнать, чтобы я отсиделся, и тогда можно было бы не только концовку, а весь круг отработать (улыбается). Конечно, я сам виноват, что проиграл Мальцеву пять секунд. Не надо было себя жалеть. Всё нормально», — отметил Устюгов.

Червоткин был откровенно недоволен тем, как складывался для него турнир в Малиновке: до разделки ему никак не удавалось завоевать награды. По словам Алексея, он рассчитывал на хорошее выступление в скиатлоне, однако в итоге занял лишь шестое место.

В этот раз на медали лыжник, напротив, не претендовал, настраивая себя на пятёрку сильнейших. Но всё сложилось намного лучше: Алексей с первой же временной отсечки вышел в лидеры, обгоняя остальных на комфортные 15—20 секунд, и не растерял это преимущество на последнем круге. Обойти Червоткина сумел только Александр Большунов. Трёхкратный олимпийский чемпион оказался быстрее всего на шесть секунд.

«За гонку поставлю себе четвёрочку. Ноги затекали... Достаточно короткие спуски после тяжёлых подъёмов, не удавалось отдохнуть... Погода непростая... Не ожидал, что сегодня буду в тройке. Аппетит приходит во время еды. Сейчас расстояние между мной и Большуновым минимальное», — признался Червоткин, отметив, что немного расстроился.

Что касается Большунова, то гонка далась ему непросто. Два круга лидер национальной команды уверенно держал первую позицию, имея десять секунд преимущества перед Алексеем. Но на третьем отрезке дистанции оно начало сокращаться, и болельщикам Сан Саныча пришлось понервничать, когда спортсмен заезжал на стадион с минимальным отрывом от Червоткина. Как объяснил после финиша спортсмен, он слишком быстро стартовал и в конце ему оказалось тяжело удерживать скорость соперников.

«Сегодня гонка 100% нелегко далась, потому что сложные погодные условия, снег, ветер — и это всё сказывается на самочувствии. Вроде вначале оно было неплохое, но по ходу дистанции, может, чуть быстро начал, поэтому пришлось по ходу терпеть. Ребята — Лёха Червоткин, Якимушкин и Мальцев — составили сегодня очень хорошую конкуренцию. Ещё в конце ребята добавили, я немного не поддержал этот темп, потому что уже тяжеловато было», — отметил Большунов.

Настоящая битва развернулась за третье место: Иван Якимушкин опередил Артёма Мальцева всего на 0,1 секунды. При этом бронзовый призёр гонки проигрывал сопернику перед последним затяжным спуском девять секунд. Как признался россиянин, он сначала не поверил, что сумел сократить такое огромное отставание.

«Если честно, я даже не надеялся. Но, наверное, командный спринт сыграл свою роль — изучил эти повороты на нём полноценно. Понимал, что надо пройти спуск, когда ещё есть силы, как на командном спринте. До конца отрабатывал каждый поворот, и мне немножечко повезло. Что могу сказать Мальцеву? Думаю, он со мной не будет говорить первые две минуты. Не сомневаюсь, он был уверен, что у него будет медаль. Я сверху уходил — было отставание в девять секунд. Это как полкруга в «Формуле-1» привезти», — пошутил Якимушкин.

Мальцева же можно назвать главным неудачником турнира в Малиновке. Артём во второй раз оказался четвёртым. В скиатлоне ему также совсем немного не хватило до бронзы. Он уступил Илье Семикову всего две секунды. Также спортсмен упустил золото в командном спринте, не сумев удержать отрыв от Большунова, который ему создал Якимушкин.

Последним, кто мог вмешаться в распределение мест на пьедестале почёта в разделке, был Денис Спицов. Олимпийский чемпион в эстафете сильно переболел перед турниром, поэтому 19-е место в скиатлоне специалистов не удивило. На более короткой дистанции спортсмен явно чувствовал себя лучше. Он на протяжении всей гонки держался в группе лидеров и финишировал пятым, обогнав Устюгова.

Больше всех итогами гонки была довольна глава ФЛГР Елена Вяльбе, которая уверена, что соревнования в Малиновке получились интереснее чемпионата мира.

«Как раз, наверное, у них альтернативные игры, а у нас здесь настоящий чемпионат мира. Смотрите, какие плотные и классные результаты. Кто бы мог подумать, что Мальцев проиграет 0,1 секунды и будет только на четвёртом месте? Дай бог, чтобы и Артём дошёл до своей заветной мечты — золотой олимпийской медали», — заявила Вяльбе.