Тренер Сорин оценил результаты мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал результаты мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«В раздевалке обсуждают гонки: кому как было непросто. Тяжело было всем. Сложная трасса, непростая погода. Мальцев расстроился, подойду к нему чуть позже. Якимушкин феноменальный финиш показал сегодня, отыграл у всех», — заявил Сорин в эфире канала «Матч ТВ».

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем. Спортсмен преодолел разделку на 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о результатах мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».