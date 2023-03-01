Вяльбе: нелегко даётся гонка даже таким великим фаворитам, как Большунов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«Шикарная гонка. Уверена, что все болельщики сегодня были просто в восторге. Была борьба от начала и до конца, явный фаворит не выиграл в одну калитку. Большунову пришлось попотеть. Рада и за Ивана Якимушкина, и за Алексея Червоткина. Да, нелегко даётся гонка даже таким великим фаворитам, как Александр», — сказала Вяльбе в эфире канала «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Ранее сообщалось, как Александр Легков прокомментировал слова Большунова о турнире «Чемпионские высоты».