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Легков поддержал слова Большунова о чемпионате мира

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал слова Александра Большунова, который назвал турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.
Легков поддержал слова Большунова о чемпионате мира
  • РИА Новости

«Мы и не собирались отказываться от их соревнований, они нам запретили. Поэтому правильно он говорит, если его не пустили. У него амбиции остаются, он спортсмен, который должен там бежать, выигрывать, бороться с лидерами. И если нам кто-то запретил, это не наша вина», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

22 февраля в пресс-службе Международного олимпийского комитета сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Большунов заявил, что чемпионат мира — 2023 ему неинтересен.

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