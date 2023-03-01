Легков поддержал слова Большунова о чемпионате мира
- РИА Новости
«Мы и не собирались отказываться от их соревнований, они нам запретили. Поэтому правильно он говорит, если его не пустили. У него амбиции остаются, он спортсмен, который должен там бежать, выигрывать, бороться с лидерами. И если нам кто-то запретил, это не наша вина», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».
22 февраля в пресс-службе Международного олимпийского комитета сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.
Ранее Большунов заявил, что чемпионат мира — 2023 ему неинтересен.