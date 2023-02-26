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Большунов заявил, что чемпионат мира ему неинтересен

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о проходящем в Словении чемпионате мира.
Большунов заявил, что чемпионат мира ему неинтересен
  • РИА Новости

«Мне неинтересно. У нас тут идёт свой чемпионат мира, и это главное», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Параллельно с чемпионатом мира в Архангельской области проходит турнир «Чемпионские высоты».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о турнире.

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