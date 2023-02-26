Большунов заявил, что чемпионат мира ему неинтересен
- РИА Новости
«Мне неинтересно. У нас тут идёт свой чемпионат мира, и это главное», — приводит слова Большунова РИА Новости.
Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.
Параллельно с чемпионатом мира в Архангельской области проходит турнир «Чемпионские высоты».
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о турнире.