Бородавко подвёл итоги гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
«В сегодняшней гонке была достаточно высокая конкуренция, борьба, разборки на заключительном этапе. Иван Якимушкин выдал феноменальную скорость и поднялся с шестого на третье место, вырвав 0,1 секунды у Артёма Мальцева. Давно не показывал таких хороших результатов Алексей Червоткин, который занял второе место. Большунов подтвердил свой класс и уровень, выиграв гонку в непростых условиях», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Александр Большунов одержал победу в гонке. Он преодолел разделку 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Алексей Червоткин отстал от него на 6,0 секунды, а Якимушкин — на +20,4 секунды.
Ранее Якимушкин поделился эмоциями от завоевания бронзы в гонке на «Чемпионских высотах».