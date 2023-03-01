Бородавко подвёл итоги гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги гонки свободным стилем на турнире «Чемпионские высоты».

«В сегодняшней гонке была достаточно высокая конкуренция, борьба, разборки на заключительном этапе. Иван Якимушкин выдал феноменальную скорость и поднялся с шестого на третье место, вырвав 0,1 секунды у Артёма Мальцева. Давно не показывал таких хороших результатов Алексей Червоткин, который занял второе место. Большунов подтвердил свой класс и уровень, выиграв гонку в непростых условиях», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке. Он преодолел разделку 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Алексей Червоткин отстал от него на 6,0 секунды, а Якимушкин — на +20,4 секунды.

Ранее Якимушкин поделился эмоциями от завоевания бронзы в гонке на «Чемпионских высотах».