Узнать больше

Якимушкин считает, что ему повезло в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Короткая ссылка
Российский лыжник Иван Якимушкин поделился эмоциями от завоевания бронзы в гонке с раздельного старта на «Чемпионских высотах».
Якимушкин считает, что ему повезло в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости

В 0,1 секунды от Якимушкина оказался Артём Мальцев, ставший четвёртым.

«Не забуду ли я эту одну десятую? Если честно, я, наверное, даже не надеялся. Но командный спринт, видимо, сыграл свою роль. Я эти повороты изучил полноценно и понимал, что надо спуск пройти как на командном спринте. Мне немного повезло.

Думаю, Мальцев не будет со мной говорить. Он, видимо, был в себе уверен. Я выходил сверху, было ещё девять секунд разрыва его от меня. Я отыграл, получается, девять секунд за километр на «пятнашке», это как в «Формуле‑1» полкруга привезти», — приводит слова Якимушкина «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить