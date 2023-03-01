Якимушкин считает, что ему повезло в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Российский лыжник Иван Якимушкин поделился эмоциями от завоевания бронзы в гонке с раздельного старта на «Чемпионских высотах».

В 0,1 секунды от Якимушкина оказался Артём Мальцев, ставший четвёртым.

«Не забуду ли я эту одну десятую? Если честно, я, наверное, даже не надеялся. Но командный спринт, видимо, сыграл свою роль. Я эти повороты изучил полноценно и понимал, что надо спуск пройти как на командном спринте. Мне немного повезло.

Думаю, Мальцев не будет со мной говорить. Он, видимо, был в себе уверен. Я выходил сверху, было ещё девять секунд разрыва его от меня. Я отыграл, получается, девять секунд за километр на «пятнашке», это как в «Формуле‑1» полкруга привезти», — приводит слова Якимушкина «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».