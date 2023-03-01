Устюгов признался, что ему надоело на «Чемпионских высотах»

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«Надоело уже тут, хочется домой. Не заставили, но как‑то лениво. На прошлые гонки настраивался, сегодня встал на лыжи и подумал, что грустно. Выгорание, долго готовился, неплохо бежал прошлые гонки. Сегодня пришлось потерпеть», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4). Устюгов стал шестым.

Ранее Елена Вяльбе высказалась о результатах мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».