Устюгов признался, что ему надоело на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
«Надоело уже тут, хочется домой. Не заставили, но как‑то лениво. На прошлые гонки настраивался, сегодня встал на лыжи и подумал, что грустно. Выгорание, долго готовился, неплохо бежал прошлые гонки. Сегодня пришлось потерпеть», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4). Устюгов стал шестым.
Ранее Елена Вяльбе высказалась о результатах мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».