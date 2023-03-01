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Устюгов признался, что ему надоело на «Чемпионских высотах»

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Российский лыжник Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».
Устюгов признался, что ему надоело на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости

«Надоело уже тут, хочется домой. Не заставили, но как‑то лениво. На прошлые гонки настраивался, сегодня встал на лыжи и подумал, что грустно. Выгорание, долго готовился, неплохо бежал прошлые гонки. Сегодня пришлось потерпеть», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4). Устюгов стал шестым.

Ранее Елена Вяльбе высказалась о результатах мужской гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».

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