Большунов выиграл гонку свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

Спортсмен преодолел разделку в 15 километров за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием в 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал слова Большунова, который назвал турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.