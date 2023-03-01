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Тренер сборной России по лыжным гонкам: думаю, мы увидим Сорину в этом году на чемпионате России

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Тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что олимпийская чемпионка Татьяна Сорина может выступить на лыжном чемпионате России.
Тренер сборной России по лыжным гонкам: думаю, мы увидим Сорину в этом году на чемпионате России
  • РИА Новости

«Думаю, мы увидим Татьяну в этом году на чемпионате России. Не знаю, побежит она или нет, но она там будет. А в следующем сезоне мы её обязательно увидим. Она продолжает тренироваться», — цитирует Сорина РИА Новости

После прошлого сезона 28-летняя спортсменка перенесла операцию на плече и не участвовала в гонках. Сорина является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в эстафете и серебряным призёром минитура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/21 в Руке (Финляндия).

Ранее сообщалось, что Сорина выразила готовность выступать на соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

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