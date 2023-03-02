Степанова поделилась впечатлениями от женской эстафеты на «Чемпионских высотах»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на победу команды Санкт-Петербурга в женской эстафете на «Чемпионских высотах».

«Сегодня я была за борьбу, яркие перестроения и эмоции. Девочки после финиша кричали: «Питер!». Мне кажется, я бежала вместе с ними. Когда смотришь гонку, это так волнительно. Евгения Крупицкая выбрала тактику решить всё до финиша», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.

На второй позиции финишировали лыжницы из Татарстана-1. Третья — команда Москвы.

Ранее Егор Сорин заявил, что лыжницы из Санкт-Петербурга не были фаворитками в эстафете.