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Степанова поделилась впечатлениями от женской эстафеты на «Чемпионских высотах»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на победу команды Санкт-Петербурга в женской эстафете на «Чемпионских высотах».
Степанова поделилась впечатлениями от женской эстафеты на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сегодня я была за борьбу, яркие перестроения и эмоции. Девочки после финиша кричали: «Питер!». Мне кажется, я бежала вместе с ними. Когда смотришь гонку, это так волнительно. Евгения Крупицкая выбрала тактику решить всё до финиша», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.

На второй позиции финишировали лыжницы из Татарстана-1. Третья — команда Москвы.

Ранее Егор Сорин заявил, что лыжницы из Санкт-Петербурга не были фаворитками в эстафете.

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