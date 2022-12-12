«Отдайте пояс Магомеду»: после скандальной ничьей с Блаховичем за Анкалаева заступились чемпионы UFC и Кадыров

Магомед Анкалаев опроверг информацию о своём желании покинуть UFC после спорной ничьей в бою за звание чемпиона полутяжёлого веса с Яном Блаховичем. Тренер спортсмена Сухраб Магомедов также подтвердил, что его подопечный останется в промоушене и «заберёт своё». При этом большинство коллег, экспертов и журналистов удивлены вердиктом судей. Подробнее — в материале RT.

«Не понимаю, кто судил эту встречу»

Утром 11 декабря Россия, казалось, должна была получить нового чемпиона UFC. Магомед Анкалаев сражался с Яном Блаховичем за вакантный титул в полутяжёлом весе и считался явным фаворитом. Однако на первый план в итоге вышла не спортивная составляющая, а грандиозный судейский скандал. Рефери умудрились зафиксировать ничью, притом что российский спортсмен имел огромный перевес по точным (191 против 79) и акцентированным ударам (78 против 55) и провёл два тейкдауна, тогда как соперник — ни одного. Наиболее показательной стала реакция самого поляка на вердикт. Он прямо в октагоне заявил, что титул должен был достаться уроженцу Дагестана. Такую же точку зрения заняли и журналисты на специальном портале, где они в прямом эфире выставляют оценки бойцам. 23 человека отдали победу россиянину и только два — его оппоненту.

Анкалаев с трудом сдерживал эмоции и не исключал завершения выступлений в крупнейшем промоушене планеты. Он также призвал «проверить судей». Более того, источник ТАСС в команде бойца сообщил, что он действительно готов уйти из UFC, и назвал произошедшее в Лас-Вегасе ограблением. Впрочем, по прошествии времени страсти немного улеглись. Магомед объяснил, что имел в виду только город.

Также по теме «Не могу выиграть у судей»: как бой Анкалаева и Блаховича на UFC 282 завершился скандалом Магомед Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в поединке за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе. Россиянин...

«После боя я сказал, что больше не хочу драться тут из‑за ужасного судейства, я ничего не говорил о том, что не хочу драться в UFC. Сегодня я боролся изо всех сил.

Не оправдываюсь, но у меня было повреждено колено. Это не лучшее моё выступление. Но я знаю, что выиграл поединок. Спасибо Дане Уайту за предоставленную возможность», — заявил россиянин.

Подтвердил информацию и его тренер Сухраб Магомедов, который пообещал, что его подопечный продолжит выходить в октагон в UFC и «заберёт своё». Вместе с тем от решения рефери он остался в шоке.

«Эмоции только отрицательные, не понимаю, кто судил эту встречу. В пятираундовых боях почти никогда не дают ничьи, просто нет слов. Как верующий человек, скажу, что на то воля Всевышнего. В остальном же всё было видно во время боя, даже сам Блахович признал победу Магомеда», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В схожем ключе высказался и другой наставник Анкалаева, Шамиль Алибатыров. По его мнению, россиянина «обокрали», и, если бы на его месте находился Блахович, руку подняли бы ему. Он также обратил внимание на то, что Уайт сразу после встречи объявил о проведении титульного поединка в Бразилии между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

«Если вы заметили, с российскими бойцами такое частенько случается. Видать, не хотят, чтобы сюда пояс уезжал. Не думаю, что прямо специально. Не стал бы утверждать, но можно взять Петра Яна. Не скажу именно по последнему бою, но до этого были поединки, где его всегда чуть поджимали. Может быть, они не хотят, чтобы в стране было много поясов. От чего отталкиваются — не знаю», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сам Уайт, назвавший главное противостояние вечера ужасным, тоже не оставил без внимания тему судейства и в качестве примера привёл вторую главную схватку турнира UFC 282, в которой Пэдди Пимблетт взял верх над Джаредом Гордоном крайне спорным единогласным решением рефери.

«Ты думаешь, что выиграл первые два раунда? С такими судьями? Как можно быть уверенным заранее и не стараться в третьем? Что мешает выложиться на максимум и выиграть его? Если вы думаете, что наверняка знаете, за кем остался тот или иной отрезок, вы сошли с ума. Я на этой работе 23 года и до сих пор не понимаю, какое решение примут судьи», — заявил функционер на пресс-конференции.

Показательно, что за Анкалаева в сложившейся ситуации вступились не только члены его команды, но и некоторые именитые бойцы UFC. Например, чемпион организации в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну призвал отдать ему титул. А обладатель пояса в лёгком весе Ислам Махачев признался, что не понимает, что ещё Магомеду нужно было сделать, чтобы арбитры заняли его сторону. Наконец, выступающий в легчайшем весе Мухаммад Мокаев посетовал, что судьи сами никогда не выходили в октагон, а потому принимают такие решения.

И лишь Иржи Прохазка, освободивший пояс из-за тяжёлой травмы плеча, назвал противостояние россиянина и поляка титульным в кавычках и подчеркнул, что именно он является настоящим чемпионом.

«Не знаю, куда смотрели судьи, но грабить они умеют»

В России исход поединка также вызвал негодование. Высказался на эту тему даже руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, большой поклонник единоборств. Он предложил Уайту признать ошибку и извиниться за «спектакль», отдав пояс Анкалаеву.

«Дана…, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унёс с ринга чемпионский пояс, не вручив его явному победителю.



Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен… Побереги репутацию своей лиги», — написал Кадыров в Telegram.

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А известный боец Иван Штырков заявил, что в промоушене не в первый раз «играют судьбами» спортсменов, и в качестве примера привёл крайне спорную победу Шона О’Мэлли над Петром Яном в октябре. По мнению Магомеда Исмаилова, на этот раз арбитры не сумели даже толково «ограбить» россиянина.

«У чемпиона есть имя, и зовут его Магомед Анкалаев. Пересмотрел бой, и вопросов по поводу победителя не осталось. Не знаю, куда смотрели судьи, но грабить они умеют. Во всём есть благо, и в этом тоже, брат, не падай духом, все главные победы у тебя ещё впереди. Очень горд за тебя, чемп», — написал спортсмен.

Многие также уверены, что произошедшее пойдёт уроженцу Дагестана только на пользу и он, получив такой опыт, станет сильнее. Об этом, например, заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Он сделает ещё один заход на пояс и заберёт его. Это совсем другие бои, не стал бы считать данный результат плохим для Магомеда. К судьям из UFC всё больше вопросов, ограбление точно было в поединке британца Пимблетта. Но россияне бы отдали победу Анкалаеву, европейцы — Блаховичу», — цитирует функционера «Р-Спорт».

Некоторые эксперты, напротив, обнаружили повод для критики в адрес самого спортсмена. Так, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Анкалаеву не следовало доводить поединок до судейского решения, чтобы никаких вопросов к нему не оставалось. А по словам бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова, Магомед просто неинтересен организации, поскольку не является зрелищным бойцом.

«Наши болельщики ведут себя неподобающим образом. Из турнира в турнир слышно только нытьё о том, что все обижают Россию. Разве чемпионский пояс завоёвывается в таких боях? Знаю, что в UFC была директива по всем менеджерам убирать людей, которые не приносят деньги. Можно ныть, но от этого ты становишься никому не нужным», — сказал Тактаров.

Вместе с тем он выразил надежду, что теперь Анкалаев станет сильнее и попытается не просто завоевать титул, но и закрепиться в ранге доминирующего чемпиона в полутяжёлом весе.