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Гаджиев: Анкалаеву нужно было лучше работать в начале боя

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Президент ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал результат титульного поединка UFC между Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.
Гаджиев: Анкалаеву нужно было лучше работать в начале боя
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«Анкалаева обокрали судьи? Слишком громкое слово для такого поединка. В соглавном бою было воровство налицо. Что касается боя Анкалаев — Блахович: Магомед был лучше. Сейчас неуместно говорить «обокрали». Это слово обычно в ММА применяется к поединкам с другой расстановкой сил», — цитирует Гаджиева Sport24.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее чемпион Гран-при PFL 2019 года Али Исаев высказался о результате титульного поединка между Анкалаевым и Блаховичем.

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