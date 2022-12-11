Исаев заявил, что UFC превратился в жанр поп-ММА

Чемпион Гран-при PFL 2019 года Али Исаев прокомментировал результат титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата между Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«UFC уже скатился в жанр поп-ММА, где клоунские замашки котируются выше спортивных качеств. Организации не нужны хорошие бойцы, им нужны клоуны, привлекающие внимание. Для них важно, чтобы был интерес к бойцу. Такие бойцы, как Магомед, и многие другие достойные бойцы не делают недостойные вещи», — цитирует Исаева Metaratings.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

Анкалаев после ничьей с Блаховичем заявил, что не может выиграть у судей.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее Сухраб Магомедов, тренер Анкалаева, рассказал, что испытывает исключительно негативные эмоции по итогам титульного поединка своего подопечного.