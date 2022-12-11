Анкалаев — о ничьей с Блаховичем: не могу выиграть у судей

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев высказался о ничейном титульном поединке с Яном Блаховичем.

«Не знаю, что сказать. Я выиграл. Мне почему-то не дали пояс. Что это такое? Не могу выиграть у судей. Но я выиграл бой, пояс. Где мой титул?» — заявил Анкалаев после поединка.

Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47. На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, десять поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что россиянин Давид Аванесян не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в полусреднем весе.