Аванесян проиграл Кроуфорду в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

Россиянин Давид Аванесян не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.

34-летний боксёр из России проиграл американцу Теренсу Кроуфорду в титульном поединке, который прошёл в Омахе (штат Небраска, США). Бой завершился поражением Аванесяна нокаутом в шестом раунде.

На счёту Аванесяна 29 побед (17 — нокаутом) при четырёх поражениях и одной ничьей. В активе 35-летнего Кроуфорда 39 побед (30 — нокаутом). Американец остаётся непобеждённым.

Ранее сообщалось, что Магомед Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.