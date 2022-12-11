Аванесян проиграл Кроуфорду в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
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34-летний боксёр из России проиграл американцу Теренсу Кроуфорду в титульном поединке, который прошёл в Омахе (штат Небраска, США). Бой завершился поражением Аванесяна нокаутом в шестом раунде.
На счёту Аванесяна 29 побед (17 — нокаутом) при четырёх поражениях и одной ничьей. В активе 35-летнего Кроуфорда 39 побед (30 — нокаутом). Американец остаётся непобеждённым.
Ранее сообщалось, что Магомед Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.