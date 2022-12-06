Анкалаев: Тейшейра не согласился со мной на бой, потому что боится

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.

«Я не знаю, почему он отказался от поединка со мной. Хотя, с другой стороны, будь я на его месте, я бы тоже не согласился. Я в расцвете сил, продолжаю прогрессировать и очень опасен. Он просто не хочет получить неприятности, боится меня. Да, я думаю, он боится и поэтому не согласился на бой», — цитирует Анкалаева The Schmo.

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее боец ММА Вагаб Вагабов поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.