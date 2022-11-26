Вагабов: Блахович должен понимать, насколько серьёзен на сегодняшний день Анкалаев

Боец ММА Вагаб Вагабов поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Блахович должен понимать, насколько серьёзен на сегодняшний день Магомед Анкалаев. Яну придётся очень тяжело. Думаю, это мнение большинства. Всё зависит от того, какой план у Блаховича. От этого будет зависеть картина боя», — цитирует Вагабова Metaratings.

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что Магомед Анкалаев давно заслужил право провести поединок за пояс UFC.