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Штырков: Анкалаев заслуживает право драться за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе

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Боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что Магомед Анкалаев давно заслужил право провести поединок за пояс UFC.
Штырков: Анкалаев заслуживает право драться за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе
  • Gettyimages.ru

«Он заслуживал этот бой ещё до этого больше, чем предыдущий чемпион — Прохазка. У UFC свои правила игры, и все действуют по их правилам. Но от судьбы не убежишь — Анкалаев будет драться за титул, а с кем, не важно. Блахович — нормальный вариант, он был чемпионом, находится в топе в весе до 93 кг», — цитирует Штыркова «Матч ТВ».

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра,  отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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