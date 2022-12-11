Тренер Анкалаева: эмоции только отрицательные, не понимаю, кто судил этот бой

Сухраб Магомедов, тренер Магомеда Анкалаева, рассказал, что испытывает исключительно негативные эмоции по итогам титульного поединка своего подопечного с поляком Яном Блаховичем.

«Эмоции только отрицательные, не понимаю, кто судил этот бой. В пятираундовых боях почти никогда не дают ничьей, просто нет слов. Как верующий человек, скажу, что на то была воля Всевышнего», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что в команде Анкалаева назвали ограблением решение судей боя с Блаховичем.