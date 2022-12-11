В команде Анкалаева назвали ограблением решение судей боя с Блаховичем

В команде российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева прокомментировали результат титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата с поляком Яном Блаховичем.

«Магомед может уйти из UFC после такого несправедливого судейства. Мы не понимаем, что произошло. Это ограбление», — цитирует представителя команды ТАСС.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

Анкалаев после ничьей с Блаховичем заявил, что не может выиграть у судей.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее Блахович заявил, что Анкалаев должен был получить чемпионский пояс UFC.