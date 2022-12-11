Блахович: Анкалаев должен получить чемпионский пояс UFC
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«Магомед должен получить чемпионский пояс», — сказал сразу после боя Блахович.
Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.
Анкалаев после ничьей с Блаховичем заявил, что не может выиграть у судей.
На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.
Ранее Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.