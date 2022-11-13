Крах чемпиона: как Адесанья третий раз проиграл Перейре нокаутом и лишился титула UFC в среднем весе

Алекс Перейра одержал досрочную победу над Исраэлем Адесаньей в главном поединке турнира UFC 281 в Нью-Йорке. По мнению судей, бразилец уступал перед заключительным раундом, но выиграл нокаутом и в результате завоевал титул в среднем весе. В свою очередь Вейли Жанг «задушила» Карлу Эспарзу и вернула себе пояс в минимальном дивизионе, а Дастин Порье заставил сдаться Майкла Чендлера и вернулся в чемпионскую гонку.

Главная интрига очередного номерного турнира UFC заключалась в том, сумеет ли Исраэль Адесанья не только сохранить титул, но и остаться непобеждённым в среднем весе. До настоящего момента нигериец потерпел лишь одно поражение, да и то при попытке завоевать трофей в полутяжёлой категории, а в родной для себя он выиграл 23 раза подряд. Но для этого ему было необходимо расправиться не с рядовым оппонентом, а с Алексом Перейрой, дважды одержавшим над ним победу. Правда, по правилам кикбоксинга.

В MMA бразилец лишь начинал свой путь, но уже мог считаться довольно перспективным бойцом. О его огромном потенциале можно было сделать вывод хотя бы на основании победы над одним из лидеров дивизиона Шоном Стриклендом, которого Перейра «отправил спать» уже на 156-й секунде. Но большое будущее не равно успешному настоящему. На данном этапе своей карьеры Алекс оставался крайне ограниченным спортсменом без достаточного опыта выступлений в смешанных единоборствах и встреч с мастеровитыми конкурентами. За исключением американца, он не бился ни с одним топ-противником, да и с середняками иногда испытывал сложности. Взять хотя бы 15-минутную дуэль с Бруно Силвой. C одной стороны, он почти в два раза превзошёл соотечественника по значимым ударам, с другой — пропустил два тейкдауна и более трёх минут провёл на земле.

Поэтому сам Адесанья считал Перейру неготовым биться за пояс и полагал, что это сражение вряд ли случилось бы в 2022 году, если бы не былые успехи бразильца в кикбоксинге. И в чём-то он был прав. Но за последние пару лет Исраэль буквально вычистил среднюю категорию и взял верх над всеми звёздными бойцами, а некоторых успел сокрушить дважды. Поэтому у матчмейкеров не оставалось иного выбора, кроме как раскручивать некогда ожесточённое противостояние, благо оно вызывало колоссальный интерес у аудитории. Недаром их дуэль поставили во главе суперпрестижного шоу в «Мэдисон-сквер-гарден».

И Перейра с первых же минут принялся демонстрировать, что пусть пока и не может считаться разносторонним бойцом, но по-прежнему остаётся крайне неудобным соперником для Адесаньи. По сути, у чемпиона не было иного выбора, кроме как размениваться с ним в стойке. Сам он крайне редко лез в борьбу и не обладал необходимыми навыками как для проведения тейкдаунов, так и удержания визави на земле. Таким образом, поединок фактически проходил по правилам того же кикбоксинга, а в этом аспекте Исраэль уж точно не был на голову выше Алекса.

Первые два раунда прошли в стойке и получились равными. Публика буквально вздрагивала после каждого хай-кика Перейры или контрвыпада Адесаньи. И хотя первую пятиминутку бразилец работал первым номером, концовку он вчистую уступил. Мощнейший правый прямой нигерийца пришёлся точно в голову и чуть было не сбил соперника с ног. Не лишним был и левый апперкот, нанесённый уже после гонга благодаря нерасторопности рефери Марка Годдарда. Но Алекс очень быстро пришёл в себя и во втором отрезке смотрелся довольно уверенно. Настолько, что Исраэль даже решил перевести его на канвас, но не преуспел. Зато сам претендент не только всадил в голову оппонента несколько тяжёлых джебов и прямых, но и сам неожиданно продемонстрировал борцовские навыки. Тейкдаун на последних секундах стал своего рода заявлением и помог бывшему чемпиону Glory окончательно поверить в свои силы.

Как оказалось впоследствии, этот успех сыграл с Перейрой злую шутку. В третьем раунде он вновь попробовал уложить Адесанью на настил с помощью подсечки, но сам очутился снизу. И пусть в этом положении он практически не пропустил тяжёлых ударов, зато потратил много энергии. Он не только проиграл этот отрезок, но и неважно смотрелся в следующем. Таким образом, перед заключительной пятиминуткой Исраэль вполне мог вести со счётом 39:37 и находиться в шаге от шестой защиты титула.

Однако смешанные единоборства считаются одним из самых непредсказуемых видов спорта, что подтвердилось в очередной раз. Находившийся в отчаянном положении Перейра из последних сил рванул вперёд и невероятным образом добился успеха. Проблемы у Адесаньи возникли уже на второй минуте, когда он неудачно пробил лоу-кик и потерял равновесие. Алекс перехватил инициативу, а уже спустя несколько секунд попал левым апперкотом. Бразилец обрушил на находившегося в состоянии грогги оппонента град ударов и заставил рефери вмешаться.

Можно долго спорить, справедливо ли поступил Годдард. С одной стороны, Адесанья пропустил много тяжёлых попаданий и практически не отвечал. С другой, он всё ещё стоял на ногах и в теории мог не только продолжать бой, но и попасть лаки-панчем. Так или иначе, Перейра выиграл нокаутом, стал чемпионом UFC в среднем весе и нанёс Исраэлю третье поражение подряд.

Вторая по значимости схватка вечера получилась абсолютно неконкурентной. Вейли Жанг подходила к ней в статусе явного фаворита и полностью оправдала ожидания букмекеров и экспертов. Карла Эспарза была неспособна навязать ей и подобие борьбы и уступила досрочно уже во втором раунде. И что ещё обиднее, битва завершилась не в стойке, где китаянка имела явное преимущество, а в партере — на территории американки. В результате неудачной попытки прохода в ноги чемпионка оказалась в положении «распятие» и позволила претендентке набросить удушающий приём.

Проблема в том, что уже ко второй пятиминутке у Эспарзы не осталось иного выбора, кроме как отчаянно пытаться перевести бой на «нулевой этаж». Ведь соревнование с Жанг в ударной технике не сулило ей ничего хорошего. Китаянка заметно превосходила её в скорости и мощи и только за стартовый отрезок нанесла в пять раз больше значимых ударов (36:7). Увереннее она смотрелась и на земле. Но если там у Карлы ещё оставались какие-никакие шансы, рассчитывать на что-то в размене было крайне опрометчиво.

Так или иначе, надежды Эспарзы не оправдались. Как и семь лет назад, первая защита пояса сразу же обернулась для неё фиаско — тогда Йоанна Йенджейчик не оставила ей ни шанса и устроила настоящее избиение в октагоне. Жанг стала двукратной чемпионкой и уже в скором времени может получить шанс взять реванш у Роуз Намаюнас. Более достойного претендента на трофей пока не найти.

В свою очередь, Дастин Порье доказал, что по-прежнему остаётся одним из сильнейших бойцов лёгкого веса, и сделал серьёзную заявку на получение статуса претендента в будущем. Битва с Майклом Чендлером всецело оправдала ожидания. На протяжении 12 минут соперники вели бескомпромиссную борьбу в клетке и оба были близки к победе, но верх взял более выносливый.

Чендлер в очередной раз сделал ставку на первый раунд и прогадал. Да, пару раз он был близок к тому, чтобы финишировать Порье, но не преуспел, а впоследствии и сам оказался на волоске от поражения. Рубка продлилась до самых последних секунд, а оба с трудом стояли на ногах.

Во втором отрезке Чендлер сменил тактику и начал бороться. Однако, проведя сверху почти все пять минут, он не только не сумел заставить сдаться Порье, но и потратил почти все оставшиеся силы. После перерыва Дастин без особых проблем перевёл на канвас измождённого Майкла и «задушил».