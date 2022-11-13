Перейра — о победе над Адесаньей: я знал, что буду чемпионом UFC

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Алекс Перейра прокомментировал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 281 в Нью-Йорке (США).

«Конечно, я счастлив, но это было предрешено. Я знал, что буду чемпионом UFC. Я усердно трудился, чтобы добиться этого. Спасибо болельщикам и моей команде за поддержку», — сказал Перейра в эфире «Матч ТВ».

По словам бойца, он усердно тренировался при подготовке к поединку.

«У меня были ежедневные спарринги, которые длились по пять раундов. Я очень многим пожертвовал, чтобы победить сегодня», — сказал он.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету бразильца семь побед и одно поражение в восьми боях в MMA. У Адесаньи 23 победы и два поражения в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что американский боец MMA Дастин Порье победил своего соотечественника Майкла Чендлера удушающим приёмом на турнире UFC 281.