Махачев проведёт бой с Волкановски на UFC 284

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель титула в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски проведут поединок.

Поединок возглавит кард турнира UFC 284, который запланирован на 12 февраля в Перте.

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Махачев провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету Волкановски 25 побед в 26 поединках.

Ранее Волкановски рассказал, что нанял диетолога для подготовки к бою с Махачевым.