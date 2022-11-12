Волкановски рассказал, что нанял диетолога для подготовки к бою с Махачевым

Австралийский боец UFC Александр Волкановски сообщил, что нанял диетолога для подготовки к бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы наняли диетолога Джордана Салливана, чтобы он поработал над моим планом питания. Это очень тяжело. Никогда не думал, что буду жаловаться, что ем слишком много», — приводит слова Волкановски MMA Junkie.

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Махачев провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету Волкановски 25 побед в 26 поединках.

Ранее Уайт заявил, что UFC работает над организацией боя между Махачевым и Волкановски.