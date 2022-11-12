Уайт заявил, что UFC работает над организацией боя между Махачевым и Волкановски
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«Если такой парень, как Волкановски, придёт ко мне и скажет, что хочет драться, как я могу ему отказать? Посмотрите на достижения Александра, как он опровергает ставки. Однако мы всё ещё работаем над организацией боя», — приводит слова Уайта TMZ Sports.
22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.
Махачев провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету Волкановски 25 побед в 26 поединках.
Ранее Волкановски рассказал о подготовке к поединку с Махачевым.