Уайт заявил, что UFC работает над организацией боя между Махачевым и Волкановски

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил шансы на проведение титульного боя в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Если такой парень, как Волкановски, придёт ко мне и скажет, что хочет драться, как я могу ему отказать? Посмотрите на достижения Александра, как он опровергает ставки. Однако мы всё ещё работаем над организацией боя», — приводит слова Уайта TMZ Sports.

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Махачев провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету Волкановски 25 побед в 26 поединках.

Ранее Волкановски рассказал о подготовке к поединку с Махачевым.