Волкановски — о подготовке к бою с Махачевым: пригласил в лагерь борцов, ем много калорий

Австралийский боец UFC Александр Волкановски рассказал о подготовке к следующему поединку с россиянином Исламом Махачевым.

«Я знаю, что готов к этому вызову. Я уже пригласил в свой лагерь борцов и ем много калорий, постепенно набирая вес. В феврале мы с Исламом встретимся в Австралии», — цитирует Волкановски MMA Fighting.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

Австралиец является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.

Ранее Махачев ответил на вызов Волкановски.