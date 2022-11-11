Волкановски — о подготовке к бою с Махачевым: пригласил в лагерь борцов, ем много калорий
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Я знаю, что готов к этому вызову. Я уже пригласил в свой лагерь борцов и ем много калорий, постепенно набирая вес. В феврале мы с Исламом встретимся в Австралии», — цитирует Волкановски MMA Fighting.
Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.
Австралиец является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.
Ранее Махачев ответил на вызов Волкановски.