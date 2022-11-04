Махачев ответил на вызов Волкановски
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«Как только я получу бумагу, я подпишу её, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в дивизионе», — написал Махачев в социальных сетях.
Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.
Волкановски является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.
Ранее Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой.