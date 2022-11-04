Махачев ответил на вызов Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вызов австралийского бойца Алекса Волкановски.

«Как только я получу бумагу, я подпишу её, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в дивизионе», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

Волкановски является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.

Ранее Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой.