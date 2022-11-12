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Махачев — о победе над Оливейрой: он понял, что не может ничего сделать в стойке

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев объяснил, почему легко победил бразильца Чарльза Оливейру.
Махачев — о победе над Оливейрой: он понял, что не может ничего сделать в стойке
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«Когда он в голове понимает: «Я в стойке ничего не могу ему сделать, в партере он меня не боится…» Раньше он так ломался. Если ты в жизни один раз так сдался, то это внутри тебя сидит. Он понял, что не может ничего сделать в стойке, что в борьбе я его не боюсь», — цитирует Махачева YouTube-канал «Обзор Press».

22 октября россиянин победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее Волкановски сообщил, что нанял диетолога для подготовки к бою с Махачевым.

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