Махачев — о победе над Оливейрой: он понял, что не может ничего сделать в стойке

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев объяснил, почему легко победил бразильца Чарльза Оливейру.

«Когда он в голове понимает: «Я в стойке ничего не могу ему сделать, в партере он меня не боится…» Раньше он так ломался. Если ты в жизни один раз так сдался, то это внутри тебя сидит. Он понял, что не может ничего сделать в стойке, что в борьбе я его не боюсь», — цитирует Махачева YouTube-канал «Обзор Press».

22 октября россиянин победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее Волкановски сообщил, что нанял диетолога для подготовки к бою с Махачевым.