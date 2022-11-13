Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе
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Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.
Таким образом, он стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
На счету Перейры семь побед и одно поражение в восьми боях в MMA. У Адесаньи 23 победы и два поражения в 25 поединках.
Ранее сообщалось, что американский боец MMA Дастин Порье победил своего соотечественника Майкла Чендлера удушающим приёмом на турнире UFC 281.