Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 281 в Нью-Йорке (США).

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, он стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету Перейры семь побед и одно поражение в восьми боях в MMA. У Адесаньи 23 победы и два поражения в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что американский боец MMA Дастин Порье победил своего соотечественника Майкла Чендлера удушающим приёмом на турнире UFC 281.