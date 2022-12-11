Бикрёв: думаю, Анкалаеву не скоро удастся снова подраться за пояс UFC

Чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв заявил, что россиянин Магомед Анколаев не скоро получит возможность вновь провести титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Надеюсь, Магомед сделает выводы. Может, стоит стать агрессивнее. Это будет новым шагом в его карьере… Думаю, Анкалаеву не скоро удастся снова подраться за пояс. Думаю, эта возможность может появиться к концу следующего года», — цитирует Бикрёва «Матч ТВ».

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента UFC Дану Уайт отдать чемпионский пояс Анкалаеву.