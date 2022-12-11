Кадыров призвал главу UFC отдать чемпионский пояс Анкалаеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту после ничьей в титульном поединке между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

Как отметил Кадыров в своём обращении, ранее Уайт был принципиальным человеком, «а сегодня унёс с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю».

«Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее в рамках титульного поединка Анкалаева и Блаховича не получилось определить победителя боя на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. По оценкам судей у них вышла ничья: 47:48, 48:46, 47:47.

Ранее Уайт поделился эмоциями от поединка между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

11 декабря президент ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал результат титульного поединка UFC между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.