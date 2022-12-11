Уайт: за вакантный титул будут драться Тейшейра и Хилл

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что вакантный титул в полутяжёлом весе оспорят бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл.

«Я стал засыпать после трёх раундов. Слышал, что Анкалаев расстроен. Что вы хотите, чтобы я сделал? Анкалаева избивали первые два раунда, потом он перевёл соперника в партер... За вакантный титул будут драться Тейшейра и Хилл в Бразилии. Это официально», — цитирует Уайта официальный Instagram* UFC.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее президент ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал результат титульного поединка UFC между Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

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