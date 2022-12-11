«Не могу выиграть у судей»: как бой Анкалаева и Блаховича на UFC 282 завершился скандалом

Магомед Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в поединке за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе. Россиянин доминировал в большинстве раундов и превзошёл поляка как по числу точных попаданий, так и тейкдаунов, но не смог склонить на свою сторону всех трёх судей. Схватка завершилась вничью, а отечественный боец не исключил, что в скором времени может покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат.

Поединок с Яном Блаховичем изначально должен был стать одним из важнейших в карьере Магомеда Анкалаева. Победа над бывшим обладателем пояса и на тот момент вторым номером рейтинга обещала принести ему статус первого претендента и возможность наконец побороться за трофей в полутяжёлом весе. Но с момента официального анонса боя в конце октября всё кардинальным образом изменилось. За пару недель до турнира Иржи Прохазка из-за травмы был вынужден оставить титул в категории до 93 килограммов, а битва россиянина и поляка приобрела статус чемпионской.

Наверняка в этот момент у многих поклонников смешанных единоборств возник резонный вопрос: почему одним из участников боя не стал Гловер Тейшейра — бывший владелец пояса, который проиграл его Прохазке и имел право на незамедлительный бой реванш. Но, как стало известно, бразильцу предлагали встретиться с Анкалаевым в декабре, однако тот отказался по причине недостаточного времени на подготовку к схватке с таким нестандартным соперником, как Магомед. И хотя причины были резонны, сам россиянин посчитал, что визави боится сразиться с ним.

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Что касается Блаховича, то упрекнуть его в трусости было невозможно. Поляк не побоялся биться с идущим на беспроигрышной серии из девяти боёв россиянином в октябре, не изменилась его позиция и месяц спустя, когда их поединку был присвоен статус титульного, а формат изменён на пятираундовый. И это при том, что букмекеры и эксперты называли Анкалаева явным фаворитом и оставляли противнику крайне мало шансов. Тот же Тейшейра отдавал предпочтение Магомеду, хотя и обещал поддерживать Яна.

И если присмотреться, у Анкалаева действительно было гораздо больше инструментов для достижения успеха. В стойке он обладал большим арсеналом, чем Блахович, а дагестанская школа борьбы позволяла отдавать ему предпочтение и в этом аспекте. Мало кто предполагал, что Ян способен затянуть Магомеда на «нулевой этаж» и контролировать его так же уверенно, как того же Исраэля Адесанью. В таких условиях поляку оставалось рассчитывать лишь на лаки-панч, но попасть по крайне осторожному россиянину казалось сверхсложной задачей.

И поначалу всё складывалось крайне удачно для Анкалаева. Он всецело оправдывал своё реноме расчётливого бойца и спокойно обстреливал Блаховича с дистанции. Немного побеспокоить болельщиков россиянина мог разве что пропущенный левый хук, спровоцировавший возникновение гематомы под правым глазом, а также несколько лоу-киков. Но тогда это казалось лишь ложкой дёгтя. Магомед доминировал, постоянно шёл вперёд и заметно превосходил Яна в стойке.

Второй отрезок также начался для Анкалаева довольно успешно. Неожиданным левым хай-киком спортсмена восхитился даже Дэниел Кормье, но очарование выступлением россиянина длилось недолго. Скоро тот стал пропускать один лоу-кик за другим и постепенно практически потерял возможность опираться на правую ногу, а в одном эпизоде чуть было не потерял равновесие. В отчаянии Магомед поменял стойку и полез в клинч, но раунд был уже проигран.

Действия Анкалаева спровоцировали бурю эмоций со стороны его наставника Сухраба Магомедова, буквально кричавшего на своего подопечного в перерыве. Но эмоциональная накачка не произвела должного эффекта, а советы не были услышаны. Россиянин хоть и поменял стойку, но так и не стал реагировать на лоу-кики и дал поляку возможность «разбить» себе и вторую ногу. Спастись от технического нокаута вновь помог клинч у сетки.

Лишь оказавшись в паре лоу-киков от поражения, Анкалаев наконец решил воспользоваться своими навыками в борьбе и грэпплинге. Более полутора минут у него ушло на то, чтобы найти ключи к защите Блаховича, но провести тейкдаун всё же удалось. Эффектный проход в две ноги позволил ему пробраться фулл-гард и начать воплощать преимущество в партере. И хотя россиянину не удалось исполнить чего-то более значимого, чем пары неплохих попаданий локтями и попытки удушающего сзади, раунд без сомнения остался за ним.

Собственно, как и следующий, уже в дебюте которого Блахович позволил Анкалаеву пройти в ноги. В отчаянной попытке избежать перевода поляк задёргался и допустил грубую ошибку, потеряв равновесие. Россиянин этим воспользовался и провёл сверху 4 минуты 50 секунд. Да, его вновь можно было упрекнуть в отсутствии значимых попаданий, но уличить в пассивности было практически невозможно. Магомед продолжал работать на канвасе и «набивать очки», цементируя свою победу.

По логике вещей Анкалаев должен был брать верх с минимальной разницей в счёте и становиться пятым чемпионом UFC из России. Однако в дело вмешались судьи. Лишь один из них встал на сторону отечественного бойца, второй отдал предпочтение поляку, а третий и вовсе насчитал ничью (48:46, 47:48, 47:47). Таким образом, вакантный титул в полутяжёлом весе так и не был разыгран, а искреннее удивление вердиктом демонстрировали не только оба противника, но и комментатор Джо Роган. По его словам, они вместе с Кормье отдали победу Магомеду.

Такого же мнения придерживался и Блахович. Он не смог объяснить решение судей и выразил мнение, что пояс должен был достаться Анкалаеву. Об этом он сказал не только во флэш-интервью, но и лично сопернику. Магомед же был шокирован и не исключил своего ухода из промоушена.

«Не знаю, что сказать. Я победил. Мне почему-то не дали пояс. Что это такое? Не могу выиграть у судей. Но я выиграл бой, титул… Я всегда делаю всё, чтобы добыть победу. Если проигрываю в стойке — начинаю бороться. Я не знаю, что это такое. Не знаю, буду ли я выступать в UFC», — заявил Анкалаев, не сумевший сдержать слёз после выхода из октагона.

И если россиянин всё же не покинут организацию, следующего шанса побороться за трофей ему придётся ждать довольно долго. На официальной пресс-конференции Дана Уайт назвал ужасным поединок между Анкалаевым и Блахович и заявил, что на шоу в Бразилии за вакантный титул поборются Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.