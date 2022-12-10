Блахович — о титульном поединке с Анкалаевым: я должен использовать свой шанс
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«Это мой шанс, который я должен использовать. Приложу все усилия, чтобы привезти чемпионский титул в Польшу. Я пожертвовал очень многим и намерен победить Анкалаева», — цитирует Блаховича пресс-служба UFC.
Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.
Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).
Ранее сообщалось, что Анкалаев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным поединком UFC.