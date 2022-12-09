Анкалаев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным поединком UFC

В Лас-Вегасе перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоялась процедура взвешивания.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным поединком с Яном Блаховичем. Весы под дагестанцем показали 92,99 кг, вес поляка составил 92,76 кг.

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее Блахович высказался о бое с Анкалаевым.