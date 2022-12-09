Анкалаев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным поединком UFC
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным поединком с Яном Блаховичем. Весы под дагестанцем показали 92,99 кг, вес поляка составил 92,76 кг.
Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.
Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).
Ранее Блахович высказался о бое с Анкалаевым.