Блахович — про Анкалаева: настало время его остановить

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович высказался о бое с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Вы только взгляните на его рекорд! 17-1, серия из девяти побед. Настало время его остановить и сделать 17-2. Безусловно, он один из лучших. Я его очень уважаю, он даст мне тяжёлый бой. Я ожидаю жёсткого поединка, но я к этому готов», — сказал Блахович на пресс-конференции UFC.

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.