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Боец MMA Волков перенёс операцию по удалению аппендикса

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков перенёс операцию по удалению аппендикса.
Боец MMA Волков перенёс операцию по удалению аппендикса
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Решил я сходить утром на тренировку по борьбе и вечером на джиу-джитсу. После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита, который мне удалили высококвалифицированные врачи», — написал Волков в Instagram*.

По словам спортсмена, борьба — это не его, поэтому боец продолжил отрабатывать стойку. Он также поблагодарил врачей за оперативную профессиональную помощь.

Последний поединок Волков провёл 4 июня с Жаирзиньо Розенстрайком. Российский спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок, прошло всего две минуты и 15 секунд после его начала.

Ранее тренер бойцовского клуба «Стрела» Тарас Кияшко рассказал о планах Волкова.

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