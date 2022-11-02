Волков рассчитывает провести бой в UFC в декабре
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«Ждём назначения боя — дату и соперника. Мы хотим подраться в декабре. Готовы рассмотреть все варианты. Многие бойцы заняты или травмированы, но надеемся, что получится», — цитирует Кияшко Metaratings.
Последний поединок Волков провёл 4 июня с Жаирзиньо Розенстрайком. Российский спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после его начала.
Для Волкова эта победа стала первой за три последних боя.
Ранее Банников рассказал, когда Волков может провести следующий бой.