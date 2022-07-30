Банников рассказал, когда Волков может провести следующий бой

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, рассказал, что команда россиянина во время переговоров с UFC будет настаивать на проведении следующего боя 22 октября.

«Единственные переговоры, которые мы сейчас ведём, чтобы Саша выступил 22 октября в Абу-Даби. Конкретных соперников мы не знаем, думаю, что это будет зависеть от того, как подерутся тяжеловесы в ближайшее время. Мы готовы подраться с победителем пары Сирил Ган — Тай Туиваса. Если Деррик Льюис выиграет, интересно подраться с ним, но мы, конечно, будем болеть за Сергея Павловича», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

Он также заявил, что Блэйдс не захочет встретиться с Волковым после своего последнего боя. По его словам, ещё есть вариант поединка с проигравшим в паре Стипе Миочич — Джон Джонс.

«Пока мы настаиваем только на дате и на том, чтобы это был турнир в Абу-Даби», — добавил Банников.

Последний поединок Волков провёл 4 июня с Жаирзиньо Розенстрайком. Отечественный спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после его начала.

Для Волкова эта победа стала первой за три последних боя.

Ранее Банников прокомментировал слова американского бойца UFC Деррика Льюиса, который заявил, что в России люди рождаются со значком свастики.