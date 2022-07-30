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Менеджер Волкова отреагировал на негативное высказывание Льюиса о России

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Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, прокомментировал слова американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррика Льюиса, который заявил, что в России люди рождаются со значком свастики.
Менеджер Волкова отреагировал на негативное высказывание Льюиса о России
  • Gettyimages.ru

«Льюис вообще сказал страшную вещь. Если бы он имел другой цвет кожи, его бы уже самого уничтожили за расизм, но, получается, он себе может позволить обвинять в расизме всех вокруг», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

Поединок американца с Сергеем Павловичем пройдёт 30 июля в Далласе (США).

На счету российского тяжеловеса 15 побед (12 из которых нокаутом) и одно поражение. Льюис в 36 боях одержал победу 26 раз (21 из которых нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее Льюис оскорбил Россию перед поединком с Павловичем.

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