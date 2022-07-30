Менеджер Волкова отреагировал на негативное высказывание Льюиса о России
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«Льюис вообще сказал страшную вещь. Если бы он имел другой цвет кожи, его бы уже самого уничтожили за расизм, но, получается, он себе может позволить обвинять в расизме всех вокруг», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».
Поединок американца с Сергеем Павловичем пройдёт 30 июля в Далласе (США).
На счету российского тяжеловеса 15 побед (12 из которых нокаутом) и одно поражение. Льюис в 36 боях одержал победу 26 раз (21 из которых нокаутом) и потерпел девять поражений.
Ранее Льюис оскорбил Россию перед поединком с Павловичем.