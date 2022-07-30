Менеджер Волкова отреагировал на негативное высказывание Льюиса о России

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, прокомментировал слова американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррика Льюиса, который заявил, что в России люди рождаются со значком свастики.

«Льюис вообще сказал страшную вещь. Если бы он имел другой цвет кожи, его бы уже самого уничтожили за расизм, но, получается, он себе может позволить обвинять в расизме всех вокруг», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

Поединок американца с Сергеем Павловичем пройдёт 30 июля в Далласе (США).

На счету российского тяжеловеса 15 побед (12 из которых нокаутом) и одно поражение. Льюис в 36 боях одержал победу 26 раз (21 из которых нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее Льюис оскорбил Россию перед поединком с Павловичем.