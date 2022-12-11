Анкалаев высказался о возможном уходе из UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог завоевать чемпионский пояс UFC в полутяжёлой весовой категории.

«Я всегда делаю всё, чтобы добыть победу. Если проигрываю в стойке — начинаю бороться. Я не знаю, что это такое. Буду ли я выступать в UFC — не знаю», — заявил Анкалаев после поединка.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Анкалаев расплакался после боя UFC с Блаховичем.