Титульный поединок UFC Анкалаев — Блахович закончился вничью 

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог завоевать чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник бразилец Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавил турнир UFC 282.

Ранее Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.