Титульный поединок UFC Анкалаев — Блахович закончился вничью
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Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.
На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.
Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник бразилец Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавил турнир UFC 282.
Ранее Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.