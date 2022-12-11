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Титульный поединок UFC Анкалаев — Блахович закончился вничью 

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог завоевать чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.
Титульный поединок UFC Анкалаев — Блахович закончился вничью 
  • Gettyimages.ru
  • © Sean M. Haffey

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник бразилец Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавил турнир UFC 282.

Ранее Анкалаев прокомментировал отказ бразильца Гловера Тейшейры от титульного боя с ним.

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