Вечеринка Медведевой, воспоминания Щербаковой и нарушения режима Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева шумно отпраздновала день рождения в одном из столичных клубов, а Анна Щербакова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде в Пекине и пообещала не завершать карьеру. Александра Трусова отказалась от участия в чемпионате России по прыжкам и столкнулась с критикой от Татьяны Тарасовой, а Алёна Косторная призналась, что не следует рекомендациям врачей после операции. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Воспоминания и планы Щербаковой

Анна Щербакова нечасто даёт пространные интервью. Её разговор с Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV стал исключением. Спортсменка рассказала о победе на Олимпиаде и тренировках у Этери Тутберидзе, о работе ведущей на «Ледниковом периоде», новых возможностях и личной жизни.

В первую очередь она заверила, что не собирается завершать карьеру, несмотря на все домыслы. По словам Анны, операцию на колене нельзя было откладывать: она состоялась бы в любом случае, даже если бы российские фигуристы были допущены к международным соревнованиям.

Также Щербакова поделилась тем, как готовилась к Играм в Пекине. Призналась: за два года до Олимпиады гнала мысли о ней куда подальше, но при этом во время сезона читала все прогнозы, в которых фавориткой единогласно называлась Камила Валиева. Но это нисколько не задевало будущую победительницу.

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«Я свои силы трезво оценивала. Я знала, что на Олимпиаду еду в очень хорошей форме. У меня с первых дней там очень хорошо пошли тренировки. Знала, что мне важно сделать всё своё, что у меня хорошие шансы. Я о местах не думала — знала, что это главный старт в моей жизни и есть шанс сделать на нём всё по максимуму. Эта мысль меня очень бодрила», — отметила воспитанница Этери Тутберидзе.

Щербакова также признала, что Трусова, если бы выполнила чисто обе программы, могла бы набрать большую сумму баллов.

«Но соревнование в том и заключается, что кто-то идёт на риск, который не удаётся. У меня тоже была не самая простая задача — я, выходя на лёд, знала, что не имею права на самую маленькую помарочку. В этом тоже есть своя сложность, когда ты знаешь: один раз споткнулась — и всё. Ты уже задачу не выполнил», — подчеркнула Анна.

Рассказывая о работе в группе Тутберидзе, Щербакова призналась, что никогда не конфликтует с тренерами, даже если не согласна с какими-то их предложениями и требованиями.

«Вообще не спорю. У меня мнение может быть всегда и на всё, но я не считаю нужным его высказывать», — заметила фигуристка.

Кроме того, олимпийская чемпионка рассказала, что после Олимпиады у неё стала налаживаться личная жизнь, появилось время на общение с друзьями. По словам Анны, во время активных занятий фигурным катанием у неё даже мыслей не возникало о каких-то романтических отношениях.

«Для меня личное — это всегда личное, не хочу это напоказ выставлять и обсуждать. Но могу честно сказать, что, когда находилась в спорте, в соревнованиях — максимально не до этого было. Не к месту. Я человек, который 24 часа в сутки о фигурном катании думал. Какие у меня сейчас мысли, я рассказывать не буду. Но личная жизнь как какое-то банальное времяпровождение с друзьями — на это время есть, чаще собираемся, общаемся», — призналась чемпионка.

Праздник Медведевой

Евгения Медведева с размахом отпраздновала 23-летие. День рождения у двукратной чемпионки мира 19 ноября, но вечеринка по его случаю состоялась неделю спустя.

Праздник начался в одном из столичных отелей, куда фигуристка пригласила подруг. Там девушки вручали Евгении подарки, дурачились, снимая забавные ролики и фотографируясь, после чего на шикарном лимузине отправились в ночной клуб.

Медведева выглядела сногсшибательно в чёрном атласном корсете и юбке с глубоким вырезом, выгодно подчеркнувшими шикарную фигуру. Образ дополняло колье со стразами и чёрные перчатки до локтя. Все гости также были в нарядах чёрного цвета.

Поздравить двукратную чемпионку мира пришли Анна Щербакова, Камила Валиева, Иван Букин, Анастасия Скопцова, Станислава Константинова, Александра Трусова, Артём Федорченко, телеведущая Регина Тодоренко, партнёр фигуристки по «Ледниковому периоду» Фёдор Федотов, певцы Ваня Дмитриенко и Егор Крид и другие звёзды.

«Спасибо за лучший день в году», — написала Медведева в социальной сети под многочисленными фотографиями торжества.

Вечеринку с танцами и песнями завершил вынос торта в виде большого шоколадного медведя в серебряном ожерелье.

Чемпионы на Красной площади и в Дохе

Начало новой недели ознаменовалось открытием катка на Красной площади. По традиции в первый день его работы было показано шоу для зрителей. На этот раз им стала постановка Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Главные роли в ней исполнили олимпийские чемпионы Пекина Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также любимица публики Камила Валиева.

«Новая история, старая сказка, восточный колорит, русский лёд и мастерство фигурного катания», — написала Навка в Telegram-канале.

К слову, несколькими днями ранее Вика и Никита получили премию журнала ОК в номинации «Пара года», а уже 1 декабря в компании ещё одной обладательницы золота Игр-2022, Анны Щербаковой, они выйдут на лёд в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре. Для гостей турнира будет показано ещё одно шоу Навки — «Спящая красавица».

Турнир прыжков без Трусовой

Любители фигурного катания с самого начала сезона ждали нового турнира — чемпионата страны по прыжкам, который пройдёт 4 декабря в Санкт-Петербурге. И как гром среди ясного неба прозвучала новость, что в нём не примет участия королева квадов Александра Трусова. Сообщение об этом появилось в аккаунте официальной фан-группы фигуристки без объяснения причин такого решения.

Александр Энберт предположил, что серебряной медалистке Олимпиады нужно прийти в себя после смены тренера.

«Смотря этапы Гран‑при, можно сделать выводы по готовности прыжков Саши. Думаю, что она решила взять перерыв на подготовку. Всё‑таки у неё смена тренера, что требует эмоциональной и технической работы. И прыгать сломя голову во все турниры и усложнять элементы по сравнению с прошлым годом, наверное, было бы неправильно», — цитирует экс-фигуриста «Матч ТВ».

Татьяна Тарасова же высказалась относительно отказа Александры от участия более жёстко. Она заявила, что пропуск турнира — это потеря в первую очередь для самой спортсменки, а не для соревнований.

«Она перешла к новому тренеру — они там всё знают. У нас что, кататься некому? Уже все девочки прыгают три с половиной, четверные. Каждая девочка для турнира потеря, но лучше, чтоб она (Трусова. — RT) пришла в нормальный вид. Немного потеряла форму — это ничего не сказать», — отметила прославленный тренер.

Признание в любви Туктамышевой

Елизавета Туктамышева после яркой победы на заключительном этапе Кубка России в Перми опубликовала трогательный пост, в котором призналась в любви к фигурному катанию и людям, которые её окружают.

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«Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Елизавете Навиславской и, конечно, Илье Авербуху. Без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ. Вы те, кто заряжает меня своим энтузиазмом и бесконечными идеями. Это и есть то, что вдохновляет и даёт мотивацию продолжать кататься. Я рада, что могу быть частью такой команды профессионалов!» — написала Императрица.

17 декабря воспитаннице Мишина исполнится 26 лет, но она пока не задумывается о завершении карьеры. К слову, бывшая чемпионка мира уже рассуждает о том, чем она могла бы заниматься после того, как повесит коньки на гвоздь: испытать свои силы в работе на телевидении, и, возможно, принять участие в «Ледниковом периоде».

«Мне кажется, я это успею сделать, когда закончатся силы или мотивация в фигурном катании и профессиональном спорте. Потому что для меня это до сих пор на первом месте и остаётся важным. Боюсь ли я кататься в паре? Пожалуй, боюсь. Но надо же перебарывать свои страхи! Даже если в итоге ничего не выйдет… По крайней мере совесть будет чиста: не струсил, попытался», — приводит слова экс-чемпионки мира АиФ.

Непростое восстановление Косторной

Прошло уже почти три месяца после операции Алёны Косторной на бедре, но врачи пока ещё запрещают ей полноценно возвращаться на лёд. Тем не менее неугомонная спортсменка вовсю нарушает рекомендации медиков и уже восстановила целый ряд прыжков: двойной аксель, тройные сальхов и риттбергер.

«Я, скажем так, отвратительный больной, но спортсмен в своём репертуаре. Не могу сидеть без дела. Мне надо прыгать, что-то делать. Иначе я чувствую себя человеком, который вот-вот должен закончить. А моя карьера может продолжаться ещё очень долгое время. И на самом деле я бы не хотела её терять», — цитирует экс-чемпионку Европы «Спорт-Экспресс».

Тренер фигуристки Елена Буянова, в свою очередь, отметила бойцовские качества подопечной, хотя и назвала процесс возвращения довольно сложным.

«Конечно, она вышла раньше, чем надо. Но то, что она пытается, что она пробует — она молодец. Другой вопрос, что будет дальше. Но опять же, достаточно серьёзная операция была, и слава богу, что она прошла, потому что у нас очень много больших проблем было. Сейчас посмотрим, как пройдёт восстановление. Она только-только месяц как катается. Но главное — начать, а там уже посмотрим. Она начала. Но всё непросто, это я могу честно сказать», — сказала Буянова.

Пока же Алёна катается в ледовых спектаклях и обдумывает вариант выступить на турнире шоу-программ, организованном ФФФКР. У спортсменки есть идея для интересной и необычной постановки, но не только для себя, а для трио.

«Так как это шоу-турнир, то можно сделать всё что угодно», — заметила Косторная.