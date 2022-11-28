Взлёт Туктамышевой, блеск Муравьёвой и театр Семененко: сводный рейтинг фигуристов-одиночников в сезоне-2022/23

Елизавета Туктамышева второй раз в нынешнем сезоне опередила всех своих конкуренток на внутренних соревнованиях, но вопрос, была ли она сильнее Софьи Муравьёвой, остался открытым. Илья Малинин в Эспоо и Евгений Семененко в Перми превратили свои соревнования в театр одного актёра, но этот заочный поединок питерский спортсмен оставил за собой. Сводный рейтинг одиночников в сериях Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Блеск Туктамышевой и Муравьёвой

Женский турнир заключительного этапа Гран-при России завершился двумя совершенно выдающимися произвольными прокатами Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьёвой, и это был тот самый случай, когда совершенно невозможно объективно ответить на вопрос: «Кто победил?»

Согласно итоговому протоколу, это сделала Лиза. Она проиграла Муравьёвой короткую программу, однако опередила соперницу в произвольной, в результате чего разрыв между спортсменками сложился микроскопический — 0,79 балла в пользу петербургской спортсменки.

В то же самое время было очевидно, что немалая часть оценки Туктамышевой складывается из составляющих, которые не прописаны в правилах, но всегда оказывают влияние на судейские мнения: это выслуга лет, наиболее яркие вехи предыдущей карьеры и влиятельность тренерского штаба.

Сказанное — нисколько не упрёк в адрес Лизы. Более того, если бы за судейским пультом сидела я сама, думаю, точно так же отдала бы ей предпочтение. Причём даже не потому, что Туктамышева катается на высочайшем уровне полтора десятка лет, выиграла за это время множество трофеев и заслужила, чтобы окружающие относились ко всему этому с уважением.

Причина, скорее, лежит в понимании, что этой фигуристке гораздо сложнее во всех отношениях. Точно так же сложно было героям начала 2000-х насильственно подгонять себя под требования новой системы судейства. Если ты не привык к определённым требованиям с раннего детства, насыщенность программ всевозможными шагами, разучивание новых заходов на прыжки, новых позиций во вращениях даётся совершенно иными усилиями. Не говоря уже о том, что решиться в зрелом возрасте на ультра-си стократ сложнее, чем когда ты по-юношески бесстрашен. Всё это Лиза продолжает реализовывать у нас на глазах. Выступление в Перми — ещё один тому пример.

Соня Муравьёва точно также заслуживала победы. Возможно, даже в большей степени. В отличие от Туктамышевой, она никогда ещё, катаясь на взрослом уровне, не побеждала в короткой программе. Никогда не оказывалась в шкуре человека, который выходит на лёд последним на фоне трибун, ревущих не в твою честь. Никогда так жёстко не схлёстывалась с соперницей, которую боготворит едва ли не весь мир. Но она справилась.

Кому именно следует отдать за это должное — самой фигуристке, или её наставнику — второй вопрос. Но турнир, безусловно, запомнится и тем, что начинающий тренер Евгений Плющенко выиграл короткую программу женского одиночного катания у великого тренера Алексея Мишина и не проиграл ему в произвольной.

Понятно, что подобную формулировку следует воспринимать пока ещё с иронией (тут очень к месту одна из любимых формулировок Алексея Николаевича «Победил, но не превзошёл»), но факт налицо: Евгений вырастил очень достойную фигуристку, способную, а главное, умеющую держать удар.

Правомерно ли, что в нашем рейтинге обе девушки отодвигают вниз Софью Акатьеву? Аргументы здесь простые: общая сумма баллов чемпионки и вице-чемпионки пермского этапа выше, чем была у Акатьевой на первом московском — 239,94 и 239,15 против 236,68. К тому же на следующем старте Софья проиграла и Туктамышевой, и Муравьёвой в очной борьбе.

Отдельный реверанс стоит сделать в адрес тверичанки Алины Горбачёвой, которая не просто завоевала в Перми бронзовую медаль, но опередила Ксению Синицыну. Последнее уточнение сделано не случайно: так, как катается Синицына, в нынешнем женском одиночном катании мало кто умеет, если умеет вообще. Пожалуй, никакой другой фигуристке не удаётся так явственно создавать эффект парящего скольжения, полёта над поверхностью льда.

Причём это не какое-то врождённое умение, а результат тяжелейшей и при этом невидимой работы. Так по крайней мере объяснила в недавнем интервью тренер спортсменки Светлана Панова, подчеркнув, что всегда уделяла огромное внимание отработке скольжения, потому что только через свободное владение коньком приходит настоящая выразительность катания.

Просто добиться этого сложнее, нежели выучить тот или иной прыжок из разряда ультра-си. Не говоря уже о том, что этот процесс отнимает у спортсмена кучу времени.

Горбачёва обратила на себя внимание прежде всего выразительностью. А уже во вторую очередь тем, что сделала попытку исполнить в программе четверной сальхов. 15-летняя ученица Софьи Федченко приземлила прыжок на две ноги, но прекрасные попытки сальхова на разминке говорят в пользу того, что этот прыжок у Алины есть.

Общей сложностью контента она Синицыну и обыграла. В сравнении с первым выступлением, фигуристка улучшила свой результат на 21,52 балла и справедливо вытесняет с десятой позиции вице-чемпионку мира-2022 Луну Хендрикс, делая «десятку» полностью российской. Последняя, к слову, проиграла произвольную Маи Михаре в Эспоо на заключительном этапе Гран-при ISU. Очевидно, что борьбу в финале они поведут с Каори Сакамото и Ким Йе Лим, но вряд ли это зрелище будет увлекательным.

Сводный рейтинг одиночниц после шести этапов Гран-при:

1. (2) Елизавета Туктамышева (Россия)

2. (5) Софья Муравьёва (Россия)

3. (1) Софья Акатьева (Россия)

4. (3) Камила Валиева (Россия)

5. (4) Аделия Петросян (Россия)

6. (6) Софья Самоделкина (Россия)

7. (8) Ксения Синицына (Россия)

8. (7) Александра Трусова (Россия)

9. (9) Вероника Яметова (Россия)

10. (-) Алина Горбачёва (Россия)

Театр Семененко

Даже если пермский произвольный прокат Евгения Семененко останется лучшим в его карьере, и этот личный рекорд никогда не будет фигуристом превзойдён, сейчас подопечный Татьяны и Алексея Мишиных получает то, что заслужил. А именно — первую строчку в мужском рейтинге. Тягаться в сложности контента с такими соперниками, как Илья Малинин и Сёма Уно, задача малоперспективная, но тот же Уно, например, на этапе в Канаде пошёл ва-банк: заявил в произвольной программе пять четверных, худо-бедно справился с тремя, а на домашнем этапе в Саппоро исполнил четыре четверных прыжка и бабочку вместо флипа, в связи с чем базовая сложность программы упала до 80,03. «База» Евгения составила 85,10, причём фигурист ни на секунду не выпал из образа. А это всегда производит мощнейшей впечатление.

Сами соревнования превратились в театр одного актёра, и это дополнительно подчеркнуло реальность: в российском мужском одиночном катании на текущий момент есть один бесспорный лидер — это Семененко. С чем прежде всего хочется поздравить не самого Мишина, а его жену Татьяну. Нынешний Женя — прежде всего её заслуга.

Итог параллельного Гран-при ISU в Эспоо, где победил Илья Малинин, казалось бы, должен безоговорочно вывести юного американца в лидеры нашего рейтинга. Но — нет. Хотя в безусловный плюс Илье следует засчитать то, что именно он не позволил мужскому турниру скатиться совсем уж в унылое зрелище.

Когда в мужских программах только-только начинали появляться четверные прыжки, многие тренеры (Мишин, в том числе) отмечали, что такой элемент на первых порах способен порушить всю программу, поскольку требует совершенно особенной концентрации. Мол, прыгнул спортсмен, выехал, выдохнул — и тут-то всё остальное и посыпалось.

Прыжки Малинина — это феномен, какого в мужском одиночном катании ещё не случалось. И дело тут не только в четверном акселе. Илья способен прыгать невероятно легко и вращаться до такой степени стремительно, что не всегда бывает возможно сосчитать обороты. Но, возможно, как раз в силу этой лёгкости спортсмену становится сложно держать в голове множество мелких и скучных вещей.

Например, концентрироваться на докрученности элементов. Отсюда же, лично по моим ощущениям, некоторая безалаберность настроя. Илья пока ещё играет в соревнования, а не соревнуется всерьёз. Может позволить себе вообще не комплексовать по поводу не слишком удачного приземления, зная, что потерянные баллы он компенсирует ближайшим же прыжком. Или двумя.

Возможно, таким образом просто проявляется скрытый эффект от того самого четверного акселя, забирающего у фигуриста львиную долю сил и внимания. В пользу этой версии говорит тот факт, что на двух турнирах Гран-при Илья ошибался не в каком-то одном прыжке, а в разных. То есть, никаких проблем, которые можно было бы записать в разряд хронических, у спортсмена не наблюдается в принципе. Просто «гуляет» концентрация.

Другими словами, при совершенно умопомрачительной сложности произвольной программы Малинин пока ещё не выжимает из своего катания максимум.

Когда речь идёт о таланте такого масштаба, хочется верить, что со временем в программах Ильи появятся и взрослая глубина, как у Шомы Уно, и умение играть с публикой, как это блистательно делали Хавьер Фернандес и поздний Нэйтан Чен, и много чего ещё. Пока же Малинин — это прыжки, прыжки и ещё раз прыжки.

Но надо признать очевидное: как только Илья начнёт исполнять все элементы безошибочно, упрёки в недостатке владения коньком, как и выразительности катания, окажутся в пользу бедных. Потому что не найдётся таких инструментов во второй оценке, которые могли бы компенсировать превосходство 18-летнего спортсмена — в первой.

Сводный рейтинг одиночников после шести этапов Гран-при:

1. (9) Евгений Семененко (Россия)

2. (1) Сема Уно (Япония)

3. (2) Глеб Лутфуллин (Россия)

4. (3) Илья Малинин (США)

5. (4) Као Миура (Япония)

6. (5) Петр Гуменник (Россия)

7. (6) Дмитрий Алиев (Россия)

8. (7) Сота Ямамото (Япония)

9. (8) Марк Кондратюк (Россия)

10. (10) Александр Самарин (Россия)