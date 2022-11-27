Сила воли Туктамышевой и преображение Семененко: чем завершился этап Гран-при России по фигурному катанию в Перми

Елизавета Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при России по фигурному катанию в Перми. Экс-чемпионка мира благодаря надбавкам за чисто выполненные прыжки и оценкам за композицию опередила на 0,79 балла Софью Муравьёву. У мужчин никто не смог составить конкуренцию Евгению Семененко. Он безупречно исполнил все заявленные элементы и с большим отрывом опередил Илью Яблокова. В отличие от соперников, ученик Виктории Буцаевой заявил только один четверной прыжок, но обошёлся без падений. В соревнованиях спортивных пар не было равных Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а в танцах на льду — Софье Тютюниной и Андрею Багину.

Драма Муравьёвой



Финальный день этапа Гран-при России в Перми наверняка запомнится болельщикам драматичной развязкой в соревнованиях одиночниц. После короткой программы лидировала Софья Муравьёва: она на три балла опережала Елизавету Туктамышеву. В воскресенье ученица Евгения Плющенко заявила чуть более сложный контент, чем у соперницы, поэтому в случае чистого проката должна была сохранить первую строчку.

Однако всё оказалось не так просто. В этот раз решающую роль сыграли надбавки за элементы и оценка за компоненты. Софья исполняла два тройных акселя — в каскаде и сольный. Первый она сделала с уже традиционным недочётом: сильно наклонила корпус вперёд. А далее собралась и ошибок уже не допускала. Но напряжение от борьбы очень сильно повлияло на эмоциональную составляющую. Фигуристка выглядела чересчур сосредоточенно и сдержанно. В дополнение ко всему концовка получилась тяжеловатой. Возможно это связано с усложнением контента по сравнению с этапом в Москве: на вторую часть композиции просто не хватило сил.

«Во время прыжков молилась всем, кому можно. Даже браслетику», — рассказывала Соня тренерам, ожидая оценки.

Однако это не помогло девушке. По сумме двух программ она меньше балла уступила Туктамышевой. Лиза в этот раз вышла на лёд пермского катка максимально сосредоточенной в отличие от субботы, когда она споткнулась на дорожке шагов. Воспитанница Алексея Мишина также усложнила свой контент по сравнению с турниром в столице, но в отличие от Софьи оба трикселя исполнила великолепно, получив щедрые надбавки.

При этом, фигуристка сделала не всё запланированное, в каскаде с тройным лутцем получился только двойной тулуп, но всё равно оценка за технику оказалась выше, чем у Муравьёвой.

Более высокий балл поставили Туктамышевой и за компоненты. «Императрица» сохранила образ до самого конца и заслуженно завершала выступление под аплодисменты зрителей.

Как отметил президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, Муравьёвой для победы в Перми не хватило той уверенности в себе, которая есть у Лизы.

«Туктамышева мне всегда очень нравилась, высочайшего уровня спортсменка, абсолютно заслуженная победа. Молодец, что показывает многим нашим фигуристам пример мастерства, стабильности и профессионализма… У неё класс всё-таки повыше, но у Муравьёвой большие перспективы, мы видим, какие есть задатки, но пока Лиза посильнее её», — приводит слова специалиста портал Metaratings.ru.

Третье место заняла юная Алина Горбачёва. Она в отличие от других призёров заявила четверной прыжок. Во время выступления сальхов получился неидеальным, со степ-аутом и недокрутом. Тем не менее, все остальные элементы девушка исполнила чисто и в будущем, наверняка, будет стараться претендовать на более высокие места.

Горбачёва в борьбе за бронзу обошла Ксению Синицыну, у которой было преимущество в пять баллов после короткой программы, однако в произвольной без элементов ультра-си удержаться в тройке не удалось.

Преображение Семененко

Покорил зрителей в Перми и Евгений Семененко. Его произвольная программа ещё на этапе в Москве произвела сильное впечатление. Болельщики увидели, как сильно вырос спортсмен с точки зрения артистизма. Ради выступления он даже перекрасил волосы в белый цвет.

Повторил своё преображение фигурист и в этот раз. Но не ограничился только внешними изменениями. Евгений второй день подряд идеально исполнил все технические элементы. А это три четверных прыжка и два тройных акселя. Судьи оказались на баллы не скупились — 189,63, по сумме двух программ — 292,99. Причём, арбитры оказались щедры настолько, что поставили оценки выше, чем у американца Ильи Малинина, который накануне с четверным акселем выиграл этап Гран-При Финляндии (278,39).

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«Эмоции потрясающие. На этих соревнованиях был максимум и во второй оценке, по технической тоже почти всё отлично. Баллы тоже говорят сами за себя. Стал гвоздём дня? Ну да, и вчера так получилось, и сегодня (смеётся). Первая победа после финала Кубка России. На каждом старте хочется и выступить, и место хорошее занять. Да, давно не побеждал, но всё равно на крупных турнирах показывал достойные результаты», — рассказал Семененко.

У других фаворитов турнира, в отличие от Евгения, всё пошло не по плану. Очень много ошибок совершили Артём Ковалёв, Алексей Ерохов и Макар Игнатов. Все трое заявили сложнейший контент с тремя-четырьмя квадами и несколькими тройными акселями. Однако исполнить их чисто во время старта юноши не смогли: падения, бабочки и недокруты чередовались в каждом из прокатов. В итоге программы рассыпались и превратились в набор элементов.

Куда более приятное впечатление оставили Илья Яблоков и Матвей Ветлугин, решившие пока остановиться только на двух прыжках ультра-си: четверном тулупе и тройном акселе. И если ученик Мишина пока не может катать всё чисто, хотя и совершает не всегда заметные для неопытного взгляда ошибки, и из-за этого проигрывает спортсменам с более сложным контентом, то воспитанник Виктории Буцаевой не только хорошо исполнил программу (из недочётов только один недокрут), но и зарядил зал положительными эмоциями. Было видно, как он сам получает огромное удовольствие от того, что делает на льду.

«Я чуть-чуть переосмыслил всё, когда травмировался — катание, целостность произведения. Это не всё прыжки, ещё же и композиция. Сделал операцию, сел смотреть свои старые выступления, посмотрел других ребят — понял, что чего-то не хватает. И мне, и ребятам некоторым. Задумался: чего же? И понял — вращения, дорожки, целостность проката. У меня это ещё не на высшем уровне, но смотрим, чтобы не только руки, но и ноги подключались на всех элементах», — объяснил Яблоков.

В итоге Илья завоевал серебряную медаль этапа Гран-при. А на третьей строчке оказался лучший из неудачников турнира — Артём Ковалёв.

Триумф Мишиной и Галлямова

В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, несмотря на микротравму партнёра, лишь укрепили своё преимущество. Программа под музыку Элвиса Пресли просто не может надоесть: столь яркой, лёгкой и заводной она получается в исполнении ребят. И если в субботу у фигуристов получилось не всё, то в воскресенье ученики Тамары Москвиной убрали недочёты и выиграли турнир с преимущество больше, чем в 30 баллов.

«Сегодня настроение намного лучше, чем вчера. Прокат удовлетворительный. Нога почти не беспокоит — спасибо большое федерации, что обеспечивает нас витаминами, медикаментами, обезболивающими мазями. Они помогают», — сказал Галлямов.

При этом Александр признался, что из-за чемпионата мира немного нарушил спортивный режим.

«Вчера до двух ночи смотрел футбол, матч Аргентина — Мексика. Ну да, поздно, но я потом хорошо поспал и, как видите, всё удалось. На прокат не повлияло. Ни за кого конкретного не болею, кроме как за двух легенд футбола — Месси и Роналду», — пояснил фигурист.

В танцах на льду первое место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин. Воспитанники Александра Жулина выступали под музыку Рахманинова и получили техническую оценку выше, чем Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Однако юные фигуристы оставили более яркое впечатление благодаря интересным поддержкам и другим находкам в программе.

Впрочем, к своему выступлению Тютюнина и Багин относятся критично. По словам Андрея, далее нужно усложнять программу.

«Первое место — это приятно. Больше хотелось проехать лучше, чем в Москве. Посмотрю потом видео — по ощущениям, по баллам вроде получше. Но, конечно, далеко не предел. Надо ещё набирать и набирать очень много. А на сегодня — пока довольны», — признался фигурист.