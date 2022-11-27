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Авербух считает, что тренер по фигурному катанию Мишин заслуживает памятника

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Cеребряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что заслуженный тренер России Алексей Мишин достоин памятника за успехи своих учеников, в том числе чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.
Авербух считает, что тренер по фигурному катанию Мишин заслуживает памятника
  • РИА Новости

«Лиза выиграла два этапа Гран-при, хочется её поздравить, она большая молодец, ждём её выступлений на чемпионате страны. Такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда, это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил отдельные памятники», — цитирует Авербуха ТАСС.

25-летняя россиянка по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).

Этап Гран‑при России в Перми завершится 27 ноября.

Ранее Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России.

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