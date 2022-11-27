Авербух считает, что тренер по фигурному катанию Мишин заслуживает памятника

Cеребряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что заслуженный тренер России Алексей Мишин достоин памятника за успехи своих учеников, в том числе чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

РИА Новости