Авербух считает, что тренер по фигурному катанию Мишин заслуживает памятника
- РИА Новости
«Лиза выиграла два этапа Гран-при, хочется её поздравить, она большая молодец, ждём её выступлений на чемпионате страны. Такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда, это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил отдельные памятники», — цитирует Авербуха ТАСС.
25-летняя россиянка по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла.
Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).
Этап Гран‑при России в Перми завершится 27 ноября.
Ранее Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России.